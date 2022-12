Man sollte es sich auf der Zunge zergehen lassen: Mario und die Einwohner des Pilzkönigreichs zücken zusammen mit skurrilen Hasen die Waffen, um gegen allerlei drollige Gegner anzutreten. In rundenbasierten Kämpfen. Und das Ganze macht auch noch richtig viel Spaß. »Mario + Rabbids: Sparks of Hope« ist ein durchaus anspruchsvolles Taktikspiel, das die Spieler mit seinem Klamauk aber selbst in den kniffligsten Momenten zum Lachen bringen kann. Der zweite Teil der Reihe hat ein paar Neuerungen wie etwa eine etwas freiere Bewegung während der Kämpfe, die nicht mehr rein auf einem festen Raster erfolgt. Darüber hinaus gibt es neue Charaktere und noch mehr Waffen. Unter dem Strich ist »Mario + Rabbids: Sparks of Hope« so eine gelungene Fortführung dessen, was den ersten Teil so kurzweilig gemacht hat.

Besonders geeignet für: Spieler und Spielerinnen, die skurrilen Humor und taktische Tiefe mögen.