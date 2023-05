Rund 69 Milliarden Dollar will Microsoft zahlen, um im größten Zukauf der Unternehmensgeschichte den Videospieleriesen Activision Blizzard zu übernehmen – nun ist zumindest eine Hürde ausgeräumt: Die EU-Kommission stimmte dem Deal zu. Die Übernahme von Spielen wie »Call of Duty«, »Candy Crush«, »Diablo« oder »World of Warcraft« wird aber weiter von britischen Wettbewerbshütern blockiert. Sie fürchten Schaden für den Wettbewerb im Cloudgaming.