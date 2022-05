Dass sich die von der Kommission aufgezeigten Alternativen nun nicht nur in Behörden, sondern auch in der Breite durchsetzen, ist unwahrscheinlich. Einerseits sind Begriffe wie »Streamer« im Jahr 2022 längst auch in Frankreich etabliert, anderseits haben die dortigen Spielerinnen und Spieler in Onlinegames immer wieder mit Gamern aus vielen anderen Ländern zu tun. Englisch ist daher nicht nur aus einer Branchentradition heraus, sondern auch aus praktischen Gründen auf vielen Spieleservern die Standardsprache.