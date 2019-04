Männerbilder in Videospielen Macho trifft Lehrling

Ein Macho, so heißt es, glaubt, dass er seine Männlichkeit - was auch immer er persönlich darunter versteht - stets unter Beweis stellen muss. Solche Begriffsdefinitionen lassen erahnen, warum dieser Männertyp in Videospielen so präsent ist. Denn sie passen zu dem, was Gamer in traditionellen Spielewelten meistens machen: sich und vor allem ihre Macht unter Beweis stellen.

Kaum ein Spielegenre kommt ohne diesen Trieb aus: In vielen Games geht es ums Sich-Messen, um Dominanz. Teils sind Spiele im Kern vor allem ein Wettbewerb, bei dem am Ende nur einer übrig bleibt und gewinnen kann. Das Medium Videospiel war so über viele Jahre hinweg ein Sammelplatz recht einfältiger Männerbilder, die intellektuell wirklich nicht herausfordernd waren.

Doch Videospiel-Geschichten werden diverser, genauso wie das Publikum, das sie spielt (mehr zum Thema Games und Vielfalt lesen Sie hier). Da führt nicht nur dazu, dass man als Gamer heute öfter als früher in die Rolle starker Frauen schlüpft. Auch männliche Spielfiguren haben mittlerweile mehr Tiefe. Aus einer tonangebenden Männlichkeit schälen sich langsam die Nuancen, die Zwischentöne heraus.

In unsere Fotostrecke stellen wir acht Männertypen vor, die sich in vielen Spielen finden - vom hypermaskulinen bis zum queeren Mann.

