Heute noch im Netz, bald vielleicht schon auf dem Spieltisch: Das Wortspiel »Wordle«, das es bisher allein im Internet gibt, soll im Oktober als Offline-Gesellschaftsspiel erscheinen, zumindest in den Vereinigten Staaten. Der US-Spielehersteller Hasbro will »Wordle« gemeinsam mit der »New York Times« unter dem Namen »Wordle – the Party Game« als Brettspiel herausbringen, inklusive abwischbarer Spielkarten und Markierungen.