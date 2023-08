Viele Eigenheimbesitzer stellen sich derzeit eine Frage: Lohnt es sich, in ein Solardach zu investieren? Und: Wo sollte man die Paneele am besten montieren? Google will mit einem neuen Angebot künftig Antworten auf diese Frage bieten. Die sogenannte »Solar API« baut auf den Daten von Google Maps auf und soll nicht nur die Sonnenscheindauer an einem bestimmten Ort, sondern auch Dachneigung und Ausrichtung berücksichtigen.