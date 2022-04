Pathways Language Model, kurz PaLM, nennt Google eine bemerkenswerte neue künstliche Intelligenz (KI), die in der vergangenen Woche vorgestellt wurde . Ihre Besonderheit: Dem Unternehmen zufolge kann sie logische Zusammenhänge erkennen und überprüfen, wann Aussagen einen Sinn ergeben. Die Software könne etwa herausfinden, dass der Satz »Ich habe eine Eins im Test, weil ich viel gelernt habe« sinnvoller ist als »Ich habe viel gelernt, weil ich eine Eins im Test habe«.

Auch Witze kann die neue KI demnach erklären. Diese Leistung untermauern die Entwickler mit einem Witz, dessen humoristische Kernzielgruppe wohl Informatiker sein dürften: »Hast du gesehen, dass Google einen eloquenten Wal für das TPU-Team angeheuert hat? Er hat ihnen gezeigt, wie zwei verschiedene Pods miteinander kommunizieren können.« Die Software durchschaut den Nerd-Humor und erkennt das Wortspiel: Im Englischen bezeichnet das Wort Pod eine Schar an Walen, der Begriff wird von Google aber auch als Bezeichnung für ein aus vielen TPU-Chips zusammengesetztes Computersystem verwendet.

Die Wissenschaftler geben zu bedenken, dass Scherze in anderen Sprachen als Englisch nicht so leicht zu entschlüsseln seien. Es sei eine der größten Einschränkungen der KI, dass die Analyse nur mit englischsprachigen Daten durchgeführt wurde, heißt es in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung zu PaLM .

Massive Hardware hilft

So beeindruckend die Fähigkeiten von PaLM sind, so beeindruckend ist auch die Hardware, die Google benötigt. Das System bestehe aus 6144 von dem Unternehmen speziell für maschinelles Lernen entwickelten Computerchips, sogenannten Tensor Processing Units (TPU). Um die KI anzulernen, habe man sie mit 540 Milliarden Parametern trainiert, heißt es in der Veröffentlichung der Google-Forscher. Ähnliche Sprach-KIs wie GLaM, Gopher und Chinchilla würden damit »deutlich übertroffen«. Trainiert wurde PaLM mit Daten aus Büchern, Wikipedia-Einträgen und Quellcode aus dem Progammiererportal »Github«.