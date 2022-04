Die Funktionsbeschreibungen der App klingen eigentlich harmlos: »QR-Code-Scanner«, »Simple Weather« oder »Verwandeln Sie Ihr Handy in eine drahtlose Maus«. Doch die Apps bieten nicht nur aktuelle Wetterprognosen oder simple Funktionen, sie sind auch ins Visier von Sicherheitsforschern geraten. Laut Experten der IT-Sicherheitsfirma AppCensus steckt in den Apps Code, der eine Überwachung von Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen könnte.

In einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht warnen die Forscher, dass die Apps teilweise Standortdaten, Rufnummern oder E-Mail-Adressen an die Server der in Panama registrierten, kaum bekannten Firma »Measurement Systems« weitergeben. Die Datensammlung betrifft Apps, die viele Millionen Mal heruntergeladen wurden. Auffällig ist, dass darunter mehrere muslimische Gebets-Apps sind oder auch eine Wetter-App, die offenbar besonders in Iran populär ist. Die ganze Liste findet sich am Ende eines Blogbeitrags der Forscher .