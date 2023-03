Der Hype um ChatGPT hat Microsoft bereits heute ordentlich Aufwind verschafft. Mehr als zehn Milliarden Dollar hat das Unternehmen aus Redmond bereits in OpenAI investiert, den Konzern hinter den KI-Modellen. Seither gilt Microsoft als wichtigster Partner – und immer mehr Tools werden mit KI aufgepeppt: Seit ein paar Wochen etwa füttert ein GPT-Modell den Chatbot der hauseigenen Suchmaschine Bing . Der Chatbot spuckt auf Sucheingaben keine klassische Linkliste aus, sondern antwortet je nach Tonfallregler in knappen ausformulierten Sätzen oder langen Reden . Obwohl das Tool noch in der Testphase läuft und nur über eine Warteliste erreichbar, lockt Bing damit offenbar viele Neugierige an.