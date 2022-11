Ausfall direkt nach Abstimmung, die Russland verurteilte

Metsola fügte in ihrem Tweet hinzu, dass die Website ausfiel, »nachdem wir Russland zum staatlichen Förderer des Terrorismus erklärt hatten«. In einer einseitigen Abstimmung mit 494 zu 58 Stimmen bei 48 Enthaltungen versuchte das EU-Parlament in seiner Sitzung am Mittwoch, den Druck auf Moskau zu erhöhen. In der Abstimmung wurde geurteilt, dass Moskaus Militärschläge gegen zivile Ziele wie Energieinfrastruktur, Krankenhäuser, Schulen und Wohneinheiten gegen das Völkerrecht verstießen. Der Schritt ist weitgehend symbolisch und hat für Russland keine rechtlichen Konsequenzen.