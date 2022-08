Das Label »Made in Taiwan« kann unter diesen Umständen zu Verzögerungen, Bußgeldern und sogar zur Ablehnung einer ganzen Lieferung führen. Taiwan selbst verlangt, dass Exporte mit dem Herkunftsort gekennzeichnet werden: entweder mit dem Namen »Taiwan« oder dem offiziellen Namen des Landes »Republik China«.

Die Initiative Apples hat weltweit zu Kritik geführt. Die Freiheitsinitiative GreatFire etwa erinnerte daran, dass die Kalifornier in der Vergangenheit bereits mehrfach den Kotau vor der chinesischen Führung geübt hätten. So sei zum Beispiel die Taiwanflagge von Emoji-Tastaturen für Benutzer in China und Hongkong entfernt worden. Es sei wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis Apple damit beginne, Apps zu entfernen, deren Name die Zeichen für Taiwan enthält, ohne die ›Provinz China‹ anzugeben, hieß es in einem Statement.