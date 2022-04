Die Website »Infowars« des rechten Verschwörungstheoretikers Alex Jones hat bei einem US-Gericht Konkurs beantragt. Wegen mehrerer Verleumdungsklagen gegen das Unternehmen sei ein Insolvenzverfahren nach Kapitel 11 beantragt worden. Das geht aus den am Sonntag im US-Bundesstaat Texas veröffentlichten Unterlagen hervor. Das Verfahren nach Kapitel 11 setzt alle zivilrechtlichen Streitigkeiten aus und ermöglicht es Unternehmen, Sanierungspläne bei laufendem Betrieb auszuarbeiten.

Jones ist ein lautstarker Unterstützer des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. »Der Mann, der Trump die Lügen ins Ohr setzt«, schrieb DER SPIEGEL in einer Reportage im Jahr 2017 über Jones, der als Moderator in seiner eigenen »Alex Jones Show« über Jahrzehnte vermeintliche Intrigen und Verschwörungen aufzudecken glaubte. So ist Jones der Überzeugung, dass sich die globalen Eliten gegen die USA verbündet haben, um das Land zu zerstören.