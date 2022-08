Brisant ist auch: Die Textnachrichten stehen im Widerspruch zu vorherigen Aussagen von Jones vor Gericht. Der hatte behauptet, dass seine Textnachrichten für den Prozess nicht von Belang seien und deshalb nicht offengelegt werden müssten, wie die »Texas Tribune« berichtet . Damit ist die Glaubwürdigkeit des Beklagten einmal mehr beschädigt, möglicherweise sorgen die Textnachrichten auch für neuen juristischen Ärger.

Jones hat über das von ihm gegründete Portal »Infowars« in der Vergangenheit immer wieder zu diversen Themen Verschwörungstheorien. Dort verbreitete er etwa, dass die US-Regierung an den Anschlägen am 11. September 2001 in New York beteiligt gewesen sei. Gleichzeitig bewirbt er angebliche Wunderheilmittel, die er über einen von ihm betrieben Online-Shop verkauft. (Lesen Sie hier mehr über Alex Jones und seine Allianz mit dem US-Präsidenten Donald Trump.)