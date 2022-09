Vor dem Kauf stehen einige grundsätzliche Erwägungen an. Fangen wir mit dem Offensichtlichen an: Ein Gebrauchtgerät ist – nun ja – gebraucht. Das äußert sich in Nutzungsspuren, über die gewerbliche Händler und Marktplätze wie Asgoodasnew, Backmarket, Refurbed, reBuy oder Swappie einigermaßen transparent informieren. Weitere Folge des Gebrauchtkaufs ist bei gewerblichen Händlern eine auf ein Jahr verkürzte Gewährleistung. Durch den Gebrauchtkauf verlängern Sie dafür den Lebenszyklus des Smartphones und schonen die Umwelt. Damit Sie aber lange Freude an einem Gebrauchthandy haben, sollten Sie sich über einige Dinge, die die Technik betreffen, schon vor dem Kauf im Klaren sein.