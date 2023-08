Bereits im Dezember 2021 drangen die chinesischen Staatshacker nach Informationen von SPIEGEL, ZDF und »Standard« erfolgreich in die Systeme einer deutschen Bundesbehörde ein: Es traf das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, das Satelliten- und Geodaten auswertet und daraus unter anderem für Sicherheitsbehörden hochdetaillierte Karten aufbereitet. Auf Anfrage bestätigt das Amt den Vorfall, der bislang nicht öffentlich geworden war. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik habe die Behörde »frühzeitig« über den Angriff informiert, somit habe man »rechtzeitig geeignete Maßnahmen« ergreifen können. Allerdings habe man bei den anschließenden forensischen Untersuchungen »festgestellt, dass ein Netzbereich kompromittiert wurde«. Mittlerweile sei der »Wiederaufbau des Netzwerks« erfolgt, so das Bundesamt.