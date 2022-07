Als Jackie Miskanic ihr 13-jähriges Babysitter-Kind Chelsea von einem Einkaufsbummel in einer Mall in New Jersey abholte, war das Kind in Tränen aufgelöst. Sie hatte beim Dessousladen Victoria’s Secret einen Badeanzug kaufen wollen, weil sie in der folgenden Woche zu einer Poolparty eingeladen war. Doch eine Freundin kommentierte bei der Anprobe, der Anzug würde sie »zu flach und zu fett« machen.