Die Probleme mit Kartenzahlungen in vielen deutschen Supermärkten halten an. Ursache ist ein technisches Problem bei einem weit verbreiteten Bezahlterminal des US-Herstellers Verifone. Mehrere Zahlungsdienstleister in Deutschland verwenden das System. Viele Kunden mussten deswegen auch am Samstag bei ihren Einkäufen mit Bargeld bezahlen und konnten keine Giro- oder Kreditkarte verwenden.