Rachelle Pouplier, DER SPIEGEL:

»Wir möchten in einem Video zeigen, inwiefern Programme wie ChatGPT unsere Arbeitswelt verändern könnten. Schreibe einen kurzen, spannenden Einleitungstext.«

»Willkommen in der Zukunft der Arbeitswelt! ChatGPT und ähnliche Programme haben das Potenzial, alles, was wir über menschliche Interaktionen am Arbeitsplatz wissen, zu verändern. Wir werfen einen Blick auf diese bahnbrechende Technologie und wie sie unsere Arbeitsweise revolutionieren könnte.«

»Vielleicht noch etwas unkritisch, aber dafür, dass eine Künstliche Intelligenz den Text geschrieben hat, klingt er schon ziemlich gut! Was bedeutet das jetzt für mich? Wenn Programme wie ChatGPT schon so gut texten können, muss ich mir dann Sorgen um meinen Job machen? Und was bedeutet das für andere Berufe? In diesem Video schauen wir uns genau das an. Wir sprechen mit jemandem, der große Angst vor einer unkontrollierten KI hat – und mit jemandem, der sein KI-Tool gar nicht mehr hergeben will.«

Rachelle Pouplier, DER SPIEGEL:

»Als Redakteurin mache ich mir schon Gedanken, ob es in Zukunft noch Menschen braucht, die einfache Nachrichtentexte schreiben. Wie die KI meinen Beruf in Zukunft verändern wird, darüber sprechen wir später, aber erstmal schauen wir uns eine Umfrage an. Demnach machen sich nicht allzu viele Menschen Sorgen, dass sie im Job durch eine generative KI ersetzt werden könnten.«

73 Prozent der Erwerbstätigen sorgen sich nicht, dass Jobs in ihrer Branche durch generative KI ersetzt werden könnten.

Rachelle Pouplier, DER SPIEGEL:

»Ist das naiv?«

Urs Gasser, TU München:

»Ich würde sagen, es ist sicherlich optimistisch. Mein Eindruck ist, dass sie wahrscheinlich die Auswirkungen dieser Technologien kurzfristig eher überschätzen und dann aber umgekehrt längerfristig wieder unterschätzen.«

Das ist Urs Gasser. Er ist Professor an der Technischen Universität München und wird in diesem Video immer wieder die Folgen von KI für uns alle erklären.

Rachelle Pouplier, DER SPIEGEL:

»Die Technik wird viel verändern, das werden auch unsere Berufsbeispiele zeigen. Der Markt für generative KI-Programme boomt gerade. Da ist der Chatbot der Firma Open AI, ChatGPT, nur ein Beispiel von vielen. Aber mit ChatGPT wurde ein großer Teil der Öffentlichkeit aufmerksam auf die rasante Entwicklung, die KI gerade durchmacht. Erstmal eine kurze Definition.«

Wichtig: Generative KI ist keine Suchmaschine. ChatGPT ist ein Sprachmodell. Anders als beispielsweise Google liefert es keine Inhalte, die bereits existieren, das Programm kreiert oder generiert eigene. Dafür lernt die Software, Muster in Sprache zu erkennen: Was bedeutet welches Wort in welchem Kontext? Um möglichst plausible Texte zu verfassen, wird das Modell trainiert. Und das funktioniert so:

Die Entwicklerinnen und Entwickler legen der Software einen Text vor, in dem ein Wort ausgelassen wird.

Nun muss die KI das fehlende Wort erraten. Versucht sie es in diesem Beispiel mit »Tiger«, stimmt das nicht mit dem Vorlagentext überein und ist unrealistisch. Das Modell bekommt eine entsprechende Rückmeldung – und passt sich nach und nach immer weiter so an, bis es den Satz logisch ergänzt.

Das passiert mit Milliarden Texten, die das Sprachverständnis der Software immer weiter schärfen. Am Ende haben diese Sprachmodelle immer noch kein eigenes inhaltliches Verständnis von dem, was sie schreiben. Sie reihen einfach möglichst wahrscheinliche Wörter aneinander, je nach Eingabe des Nutzers. Und das Training ist so umfassend und so gut, dass die Software am Ende sogar ein Gedicht im Stil von Rainer Maria Rilke oder eine typische Rede für Bundeskanzler Olaf Scholz schreiben kann.

Rachelle Pouplier, DER SPIEGEL:

»Auch sogenannte Bildgeneratoren wie Midjourney, Stable Diffusion oder Dall-E entwickeln sich rasant. Und das gefährdet viele Jobs: zum Beispiel die von Fotografen, Künstlern oder Illustratoren.«

Spiridon Giannakis, Grafikdesigner und Verleger:

»Es ist brutal. Es ist etwas, das geregelt werden muss.«

Spiridon Giannakis ist Grafikdesigner und Verleger. Er wird später erzählen, wie sehr KI seine Branche schon jetzt verändert.

Auch Bild-KIs lernen, unvollständig angezeigte Trainingsdaten zu ergänzen. In diesem Fall legen die Entwicklerinnen und Entwickler der KI Bilder samt zugehöriger Beschreibung vor, legen aber ein Rauschen über das Bild. Die KI soll dann dieses Rauschen erkennen und entfernen – und lernt so, ein entrauschtes Bild zu generieren, das zu einem kurzen, beschreibenden Text passt.

Diese Fähigkeit nutzt das Modell, um neue Bilder zu erstellen: Wenn wir bei einem Bildgenerator wie Midjourney eine Aufforderung eingeben, beginnt die Generierung des Bildes quasi bei einem vollkommen verrauschten Bild. Das Modell, das trainiert wurde, zu Bildunterschriften passenden Bilder zu erstellen, ersetzt nun nach demselben Prinzip die verrauschten Pixel auf Basis des eingegebenen Textes – bis am Ende ein klares Bild zu sehen ist, das die Informationen der Eingabe widerspiegelt.

Rachelle Pouplier, DER SPIEGEL:

»Und auch das funktioniert mittlerweile richtig gut. KI-»Fotos« werden immer realistischer. Raten Sie mal, welche dieser Bilder von einer KI erstellt wurden und welche echte Fotos sind.

Die Auflösung gibt es später – erst einmal zurück zu Spiridon Giannakis. Er erlebt bereits, dass Maschinen den Job von Illustratoren übernehmen.«

Spiridon Giannakis, Verleger:

»Weshalb das eine Gefahr darstellt, ist, dass viele Leute, die profitorientiert arbeiten und denen das Resultat auch nicht wirklich wichtig ist, das als gut genug betrachten, eher mit einer KI zu arbeiten als mit einem Menschen.«

Giannakis berät andere Künstler und stellt regelmäßig Bildbände zusammen. Für einige Illustratoren geht es schon jetzt um die Existenz, sagt er.

Spiridon Giannakis, Verleger:

»Es ist so, dass ich schon Nachrichten bekommen habe von alleinerziehenden Vätern, die gesagt haben, sie hätten seit Oktober keinen Gig mehr, weil es dafür gesorgt hat, dass Kunstschaffende einfach nicht mehr eingestellt werden.«

Rachelle Pouplier, DER SPIEGEL:

»Ein Buchcover oder das Design eines Brettspiels – so etwas ist mit einem KI-Tool schnell gemacht – und dann eben »gut genug«, das betont Giannakis immer wieder. Für ihn gleicht die aktuelle Entwicklung ›dem Goldrausch im Wilden Westen‹.

Giannakis wünscht sich klare Regeln: Was darf die KI – und was nicht? Er fordert: Wir sollten uns genau überlegen, welche Jobs wir in Zukunft komplett der KI überlassen wollen, und was es für uns alle bedeutet, wenn viele bezahlte Jobs in Zukunft wegzufallen drohen.

Zurück zu unserem Rätsel. Zur Erinnerung: Um diese Bilder ging es. Und tatsächlich war kein einziges ein echtes Foto. Alle stammen von KI-Bildgeneratoren. Das hier hat sogar einen Foto-Wettbewerb gewonnen. Krass, oder? Aber eben auch gefährlich.«

Urs Gasser, Technische Universität München:

»Ich glaube, das ist ein fundamentales Problem, wenn es uns also nicht mehr gelingt, objektiv nachzuvollziehen, was wahr ist oder was falsch ist oder was der Kontext ist, in dem eine Tatsache mir als Tatsache präsentiert wird.«

Rachelle Pouplier, DER SPIEGEL:

»Und genau das wird mich als Journalistin auch betreffen. Klingt, als müsste ich in Zukunft noch mehr Zeit darauf verwenden, Fake News zu erkennen und klarzustellen, dass solche Bilder nicht echt sind. Insbesondere, wenn die KI noch besser wird.

Aber zurück zu ChatGPT – dieses Sprachmodell, das am Anfang des Videos meine Moderation geschrieben hat. Im simplen Abarbeiten sind solche KI-Tools schon jetzt sehr gut: Protokollführung, Zusammenfassungen, einfache Kommunikation – alles Dinge, die zum Beispiel Rechtsanwaltsgehilfen oder Sekretäre machen.«

Urs Gasser:

»Das sind Jobs, die es wahrscheinlich so nicht mehr geben wird.«

Rachelle Pouplier, DER SPIEGEL:

»Klingt fast, als würden in diesen Berufen auf lange Sicht viel weniger Menschen gebraucht werden. Oder sogar gar keine? So genau weiß das eben noch niemand.«

Sorgen und Ängste vor der KI – die kennt Maximilian Schröder nicht. Er ist derjenige, der sein KI-Tool nicht mehr hergeben will. Schröder arbeitet als Unternehmensberater und nutzt ChatGPT beim Verfassen von E-Mails, Zusammenfassen von Texten, Vorbereiten von Schulungen, oder für Recherche. Alles geht somit schneller. Und das – so sagt er – mache ihn produktiver.

Maximilian Schröder:

»Weil ich mich in der Zeit anderen Aufgaben widmen kann, die vielleicht so eine Technik noch nicht selber erfüllen kann. Da, wo wirklich Kreativität, über den Tellerrand hinausschauen gefragt wird.«

Für Schröder ist die KI eine Chance, die er nutzen muss.

Maximilian Schröder, Unternehmensberater:

»Wenn ich die Technologie gar nicht nutzen würde, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich ersetzt werden kann und dass es da leichtere Methoden gibt. Aber wenn man die Technologie vernünftig einsetzt, dann kann ich mit der Technologie weiterarbeiten.«

Ganz grundsätzlich dürfte bald sowieso jeder mit generativer KI zu tun haben, der einen Computer bedient. Microsoft arbeitet an der Software Co-Pilot. Der integrierte KI-Assistent, soll Meetings zusammenfassen oder Präsentationen erstellen können.

Rachelle Pouplier, DER SPIEGEL:

»Sieht spannend aus, etwas wie die alte Büroklammer aus Word, nur besser. Und genau in der Rolle sehen viele Experten die KI in den meisten Jobs: als Unterstützung, nicht als Ersatz für Menschen. Denn die KI ist längst nicht perfekt, sondern macht auch faktische Fehler. ChatGPT kann zum Beispiel juristische Texte verfassen, fängt dann aber an zu halluzinieren.

Urs Gasser:

»Aber dann plötzlich gewisse Fälle, Gerichtsfälle, die zitiert werden, sind fabriziert, die gibt es gar nicht. Und das ist ein Problem. Und da braucht es einen Menschen, der korrektiv eingreifen kann.«

Rachelle Pouplier, DER SPIEGEL:

»Das liegt eben an der Art und Weise, wie sie funktioniert. Wir erinnern uns: Die KI verknüpft möglichst wahrscheinliche Wörter miteinander – ohne ein eigenes faktenbasiertes Verständnis. Für die Zukunft vieler Berufe bedeutet das: Dort, wo KI zum Einsatz kommt, kann sie uns zwar Arbeit abnehmen. Wir werden ihre Ergebnisse aber prüfen und korrigieren müssen.«

So fordert auch unser Experte Urs Gasser klare Regeln im Umgang mit KI – moralische Entscheidungen etwa sollten immer Menschen fällen.

Urs Gasser:

»Wir haben die Chance, dass diese Tools so eingesetzt werden können, dass sie tatsächlich eine bessere Welt gestalten können, dass wir bessere Entscheidungen treffen können, dass wir mehr Instrumente haben im Umgang mit den enormen Herausforderungen, die vor uns stehen. Sei es der Klimawandel, sei es soziale Gerechtigkeit, sei es Gesundheit.«

Rachelle Pouplier, DER SPIEGEL:

»Und auch die Bundesregierung denkt über Gesetze nach, die sicherstellen sollen, dass KI europäischen, demokratischen Werten folgt.«

Urs Gasser:

»Da müssen wir schnell sein, weil die Technologien werden jetzt aus dem Laden herausgerollt werden, ohne dass wir diese Grundsatzfragen überhaupt geklärt haben.«

Rachelle Pouplier, DER SPIEGEL:

»Ein Verbot von Künstlicher Intelligenz ist völlig unrealistisch. Regeln für KI-Programme braucht es dennoch. Ich hoffe, dass mir die neue Technik irgendwann stumpfe Aufgaben abnimmt – und ich dann mehr Zeit habe für Recherche, Reportagen – und Videos wie dieses.«