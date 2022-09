Cloudflare zählte in der Vergangenheit unter anderem die für rechtsextremistische und rechtsterroristische Inhalte bekannte Seite 8chan zu seinen Kunden, auch hier kam es aber letztlich zum Bruch. Laut dem Unternehmen gibt es bereits laufende Ermittlungen zu Beiträgen auf Kiwifarms. Bei diesen jedoch gehe es leider langsamer voran als bei der Eskalation der Gefahr, so Cloudflare. »Wir benötigen einen Mechanismus, der es den Infrastrukturbetreibern ermöglicht, in für Menschenleben bedrohlichen Notfällen zügig mit den Justizbehörden zusammenzuarbeiten«, forderte Firmenchef Prince. So könnte man sicherstellen, dass die vom Unternehmen getroffenen Entscheidungen auf einem ordnungsgemäßen Verfahren beruhen.

Seine Dienste zum Schutz vor Cyber-Angriffen bietet Cloudflare zahlreichen großen Unternehmen und Kunden weltweit an, es gilt als eine der führenden Firmen in diesem Geschäftsfeld. Als wichtiger Anbieter in einem sensiblen Bereich der Internet-Infrastruktur hat Cloudflare damit Einfluss darauf, welche umstrittenen Seiten sich im Netz halten können und welche nicht. Matthew Prince betonte zu diesem Thema in seinem Blog-Beitrag, dass sich seine Firma in weniger dringenden Fällen weiter an die normalen juristischen Prozesse halten wolle.