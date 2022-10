Das Thema Nachhaltigkeit ist den Befragten beim Kauf eines neuen Smartphones offenbar eher unwichtig. Entscheidend sei für vier von zehn Befragten in Deutschland die Akkulaufzeit, so Deloitte, gefolgt von der Bedienbarkeit (27 Prozent) und der Kameraqualität (26 Prozent). »Für nur fünf Prozent ist die CO₂-Bilanz und für drei Prozent die Reparaturfreundlichkeit kaufentscheidend. Gerade einmal zwei Prozent achten auf die Verwendung recycelter Materialien«, so das Unternehmen.