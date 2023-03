Die Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) mit Sitz in den USA verwaltet seit ihrer Gründung 1998 das System der internationalen Top-Level-Domains mit Endungen wie ».com« und weist ihnen IP-Adressen zu. Zentrale Aufgabe ist es, den sicheren und stabilen Betrieb des Domain Name System (DNS) für das Internet sicherzustellen. Die 78. Hauptversammlung der Organisation wird im Oktober mit mehr als 2000 Teilnehmern in Hamburg stattfinden.