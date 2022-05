Das Bundesamt für Verfassungsschutz warnt deutsche Unternehmen vor weiteren Angriffen der prorussischen Hacker-Gruppierung »Killnet«. Die patriotischen Hacktivisten führten aktuell »eine Kampagne gegen diverse deutsche Webseiten aus Privatwirtschaft und Forschung«, heißt es in einem aktuellen »Sicherheitshinweis für die Wirtschaft« der Verfassungsschützer. »Vor dem Hintergrund der politischen Lage ist mit weiteren DDos-Angriffen gegen deutsche Webseiten zu rechnen«, heißt es darin. Bei solchen DDoS-Attacken handelt es sich um Überlastungsangriffe, die Websites durch massenhafte künstliche Aufrufe lahmlegen sollen.

Vorige Woche hatten die Hacktivisten in ihrem Kanal auf dem Messengerdienst Telegram eine lange Liste mit den Webadressen verschiedener deutscher »Ziele« gepostet – offenbar als Aufruf an ihre Gefolgschaft, diese verstärkt ins Visier zu nehmen. Darunter etwa die Websites der Postbank und der Aareal Bank sowie von Kliniken und Universitäten. Die Postbank erklärte allerdings auf SPIEGEL-Anfrage, dass das Unternehmen keine DDoS-Attacken in den vergangenen zwei Wochen festgestellt habe. Aus Sicherheitskreisen heißt es, dass den angekündigten Angriffen auf Unternehmen bisher nicht in großem Maße Taten gefolgt seien.

Killnet ist allerdings in den vergangenen Wochen durchaus mit teils erfolgreichen Angriffen gegen die Websites deutscher Behörden aufgefallen. So waren die Seiten des BKA und der Bundespolizei Ziel von massenhaften koordinierten Störversuchen, die der Landespolizeien in Baden-Württemberg und Hessen waren zeitweise nicht erreichbar. Laut einem internen Behördenbericht waren auch die Web-Präsenzen des Bundestags, des Bundesverteidigungsministeriums und die SPD-Website von Bundeskanzler Olaf Scholz Ziel von Attacken. (Lesen Sie hier mehr über die Hintergründe der Pro-Putin-Hacker.)

Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat zwischenzeitlich Ermittlungen zu mehreren dieser Angriffe gegen deutsche Ziele aufgenommen. Erfolgreiche Attacke nach Eurovision Song Contest Ähnliche Kampagnen fährt Killnet auch gegen vergleichbare Ziele in anderen europäischen Staaten, die die Ukraine unterstützen – etwa in Tschechien, Rumänien, in Einzelfällen auch in den USA. In der vorigen Woche versuchten die Hacktivisten, den Ablauf und die Abstimmung des Eurovision Song Contest zu stören. Als das misslang und die Ukraine den Sieg errang, veröffentlichten die Hacktivisten die Webadresse der italienischen Staatspolizei als neues Ziel. Mit diesem Angriff erreichten sie ihr Ziel offenbar: Die Website war bis Dienstagmittag nicht erreichbar.

Das spricht dafür, dass Killnet tatsächlich – wie von der Gruppe behauptet – die Kontrolle über ein Botnet von nennenswerter Größe hat. In der Vergangenheit hatten die Verantwortlichen es auch Dritten angeboten, um damit selbst gewählte Ziele zu attackieren. Je nach gewünschter Feuerpower und Dauer der Angriffe verlangten sie dafür zwischen 50 und 3000 Dollar. Die Gruppe sei aber dennoch »auf niedrigiem technischen Niveau«, heißt es aus Sicherheitskreisen zu den bisherigen Aktivitäten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz bewertet die »Killnet«-Kampagne in seinem aktuellen Warnschreiben als »vergleichsweise harmlose Störangriffe«, da sie bislang nur die Erreichbarkeiten von Website beeinträchtigten, aber nicht auf die internen Systeme der betroffenen Behörden, Firmen und Forschungseinrichtungen abzielen. »Aktivitäten, die über DDos-Angriffe hinausgehen, sind aktuell nicht festzustellen«, heißt es darin. IT-Sicherheitsexperten werten die Überlastangriffe als digitalen Vandalismus oder vergleichen ihn mit Sitzblockaden bei Demonstrationen.