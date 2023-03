Die Polizei in Montenegro hat den flüchtigen Kryptowährungs-Gründer Do Kwon festgenommen. Die Polizei habe den 31-jährigen Südkoreaner mit falschen Papieren am Flughafen der Hauptstadt Podgorica festgesetzt, berichtet das staatliche Fernsehen RTCG unter Berufung auf Innenminister Filip Adzic. Seine Daten seien mit den Behörden in den USA, Singapur und Südkorea abgeglichen worden, fügte der Minister hinzu.