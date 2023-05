KI-Gebrauch ist streng reguliert

Am 10. Januar traten in der Volksrepublik neue Regeln in Kraft, die den missbräuchlichen Einsatz von KI-Technologie einschränken sollen. Der Zugang zu ChatGPT ist ebenfalls eingeschränkt, es gibt aber Möglichkeiten, die Zensur zu umgehen.

Das Land investiert inzwischen viel in Künstliche Intelligenz. Präsident Xi Jinping hatte bereits vor Jahren den Weg zur KI-Supermacht verlauten lassen. Mittlerweile hat der Hype um die Technik einen globalen Machtkampf ausgelöst (Lesen Sie hier die SPIEGEL-Titelgeschichte). Allerdings setzt der Staat bisher weniger auf die generativen KI-Dienste als auf Techniken zur Überwachung der Bevölkerung.