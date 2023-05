Führende Wissenschaftler und Expertinnen lehnen das geplante EU-Gesetz zur strengeren Regulierung der künstlichen Intelligenz (KI) in der aktuell diskutierten Variante ab. Man bitte die Abgeordneten des Europäischen Parlaments »eindringlich, die Auswirkungen des Entwurfs des KI-Gesetzes« auf Forschung und Entwicklung zu berücksichtigen, heißt es in einem offenen Brief des Vereins Laion.