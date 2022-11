Karl Lauterbach hatte in der Vergangenheit mehrfach berichtet, dass er auf Twitter Ziel von Beleidigungen und Hetzkampagnen werde. »Der Hass, der derzeit auf mich einprasselt, stellt alles in den Schatten, was ich bisher erlebt habe«, sagte er im Februar 2021 in einem Gespräch mit dem SPIEGEL. Der Hass habe eine neue Dimension der verbalen Brutalität, eine neue Sprache, die ihn wirklich verstöre, so Lauterbach. Der Minister zählt zu den aktivsten politischen Twitter-Nutzern in Deutschland. Er hat über eine Million Follower auf dem Netzwerk.