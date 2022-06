Ein Grundproblem waren passive Nutzer

Die deutsche Corona-Warn-App ist in der Wissenschaft, im Gesundheitswesen und in der Öffentlichkeit von Beginn an auf ein geteiltes Echo gestoßen. Frühe Hoffnungen, dass damit eine effektive digitale Pandemiebekämpfung möglich sei, erfüllten sich nicht. Es gab teils vernichtende Verrisse aus Gesundheitsämtern, von Nutzerinnen und Nutzern und der Politik. Aus der IT-Community dagegen wird der Open-Source-Ansatz der App gelobt, Digitalpolitiker verweisen gerne auf die App als Vorbild dafür, öffentliche IT-Projekte in Zukunft quelloffen zu entwickeln. Auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber ist ein Fan und Fürsprecher.

Der heutige Gesundheitsminister Karl Lauterbauch begleitete sie von Beginn an kritisch-konstruktiv und machte konkrete Vorschläge zu ihrer Verbesserung. Als die App mit Beginn der ersten Omikron-Welle bei vielen eine Flut roter Warnungen mit »erhöhtem Risiko« anzeigte und erneut Zweifel an ihrer Funktionsweise aufkamen, sagte Lauterbach: »Gerade wenn es so viele Warnungen gibt, die dann zu Testungen führen, ist das ein ganz wichtiger Baustein zur Entschleunigung der galoppierenden Pandemie.«