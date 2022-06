Die Regierung in Moskau hatte Litauen am Wochenende wegen Einschränkungen des Bahntransports zwischen Russland und seiner Exklave Kaliningrad offen gedroht. Die russische Hackergruppe Killnet, die in der Vergangenheit bereits Regierungs-Websites etwa in den USA, Polen und Deutschland attackiert hatte, hatte im Messengerdienst Telegram mit Angriffen auf Litauen gedroht und dabei explizit auf die Lage in Kaliningrad verwiesen.

Im Mai hatten die Hacker von Killnet Cyberangriffe auf die Websites deutscher Sicherheitsbehörden, Ministerien und Politiker gestartet und diese zeitweilig unerreichbar gemacht . Die Attacken richteten unter anderem gegen die Bundespolizei und das Bundeskriminalamt (BKA) sowie gegen mehrere Landespolizeibehörden.