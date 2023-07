Töchter unkenntlich gemacht Wenn es selbst Mark Zuckerberg und seiner Frau zu privat wird

Die Likes fliegen dem Facebook-Chef nur so zu: Mark Zuckerberg hat mit seinen Fans bei Facebook und Instagram ein Familienfoto geteilt. Der Techmilliardär posiert auf dem Foto vom US-Unabhängigkeitstag am Dienstag mit einem Stars-and-Stripes-Strohhut, seine drei Kinder tragen rot-weiß-blaue Kleider und auch die Ketten leuchten in Farben der US-Flagge. Doch ein Detail auf dem Foto irritiert viele Nutzerinnen und Nutzer: Die Gesichter seiner beiden älteren Töchter Maxima (7) und August (5) hat Zuckerberg unkenntlich gemacht. Das ist ungewöhnlich für den Chef des Mutterkonzerns Meta.