Studierende entwickeln KI-Anzug

Man spürt den virtuellen Vogel auf dem Arm

Ingenieure der ETH Zürich haben einen Anzug entworfen, der mit künstlichen Muskeln ausgestattet ist. Erlebnisse im Metaverse fühlen sich dadurch besonders echt an.

Sie nennen ihn den Meta-Suit. Studierende der ETH Zürich haben einen Anzug entworfen, der mit künstlichen Muskeln ausgestattet ist. Diese sollen eine besonders lebensnahe Erfahrung im Metaverse, also in der virtuellen Realität, ermöglichen.

Maximilian Eberlein, Projektleiter »Metasuit«

»Die Hauptidee war, neue künstliche Muskeln – wir nennen sie Hasel-Muskeln (hydraulisch verstärkte selbstheilende elektrostatische Aktoren) in einen Anzug einzubauen. Der Anzug ermöglicht eine bessere Interaktion mit der virtuellen Realität. Wir sind also in der Lage, mit diesen Muskeln die Bewegungen von Menschen zu messen, ohne dabei visuelle Hilfsmittel zu nutzen, d.h. ohne Kameras. Wir nennen es Propriozeption. Wir können mit diesen künstlichen Muskeln haptisches Feedback geben, wodurch sich die Interaktion mit der virtuellen Realität viel natürlicher anfühlt, weil man nicht nur Audio- oder visuelle Eingaben hat, sondern auch taktile.«

Die Studierenden des Projekts Metasuit haben den Anzug komplett im Labor selbst entwickelt. Die künstlichen Muskeln bauen auf einem elektrostatischen Mechanismus auf. Hierfür werden Elektroden auf Folien und auf kleine Beutel aufgesprüht. Die Folien und Beutel werden in isolierendes Material genäht, damit der Träger keinen Stromschlag bekommt. Die Elektroden werden dann unter Strom gesetzt.

Maximilian Eberlein, Student ETH Zürich

»Das führt zu einer Kontraktion des künstlichen Muskels. Das Coole ist, dass diese Hasels im Wesentlichen den menschlichen Muskeln ähnlich sind. Deshalb benutzen wir sie, um ein natürliches Gefühl zu haben.«

Die Ingenieure wollten einen Anzug schaffen, der dem menschlichen Körper ähnlicher und leichter ist als die meisten Exoskelette. Setzt sich im Metaverse beispielsweise ein projizierter Vogel auf den Arm, kann man diesen nun nicht nur sehen und hören, sondern durch den Metasuit auch spüren.

Maximilian Eberlein, Projektleiter »Metasuit«

»Es ist erstaunlich. Während der ersten Versuche, als wir unsere Technologie ausprobiert haben, mussten wir alle lachen. Es war so ein tolles Gefühl, wie ich es noch nie erlebt habe. Man kann sich in einer völlig anderen Umgebung befinden, zum Beispiel auf dem Mars, und man spürt etwas und es fühlt sich echt an.«

Auf lange Sicht möchte das Team ausprobieren, inwieweit der Metasuit Parkinson-Patienten bei Bewegungseinschränkungen helfen kann.