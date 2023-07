Microsoft-Übernahme von Activision Blizzard US-Kartellbehörde gibt Widerstand gegen Videospiel-Deal auf

Es ist der größte Einkauf in der Spielebranche: 69 Milliarden Dollar will Microsoft für die Macher von »Candy Crush« und »Call of Duty« zahlen. Dagegen stemmte sich die US-Kartellbehörde – nun zieht sie ihre Klage zurück.