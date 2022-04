Der amerikanische Microsoft-Konzern hat nach eigenen Angaben Angriffe russischer Hacker auf Einrichtungen in der Ukraine, Europa und den USA unterbrochen. Das teilte Microsoft am Donnerstag in einem Blogbeitrag mit. Demnach hatte der US-Konzern bereits am Mittwoch die Kontrolle über sieben Internetdomains übernommen, von denen aus die Angriffe durchgeführt worden sein sollen.