Vor allem in der Bahn und auf Autobahnen ärgern sich viele Menschen über schlechte Verbindungen. »Verkehrswege sind die Achillesferse des deutschen Mobilfunknetzes«, sagt Jens-Uwe Theumer von Verivox. »Auch im Jahr 2022 weisen immer noch viele Streckenkilometer entlang des Schienen- und Straßennetzes Funklöcher auf, gerade in dünn besiedelten Landstrichen.« Äußere Faktoren wie Tunnel oder funkundurchlässige Fenster in Zügen verstärkten die Netzprobleme. Theumer merkt an, dass es auch im Jahr 2022 noch immer keine Selbstverständlichkeit sei, auf Reisen unterbrechungsfrei mit dem Smartphone zu telefonieren und zu surfen.