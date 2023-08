Natürlich steht Donaldson nicht selbst an Grill oder Bratpfanne. Stattdessen werden die Burger in sogenannten Ghost Kitchens zubereitet. Das sind Zulieferer, die sich auf Essen für Lieferdienste spezialisiert haben.

Organisiert wird das im Fall von MrBeast durch Virtual Dining Concepts. Und gegen ebendiese Firma klagt der YouTuber laut dem britischen »Guardian« derzeit . Er sieht durch die aus seiner Sicht minderwertigen Lieferungen seinen Ruf »irreparabel geschädigt« und will den Vertrag mit der Firma beenden Virtual Dining Concepts sei mehr daran interessiert, andere Promis anzulocken, als gute Produkte zu liefern, heißt es in der Klage. Die Burger werden in den USA in 1700 Ghost Kitchens zubereitet, in Großbritannien sind es demnach 40.