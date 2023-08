Nach Massenentlassungen, Kosteneinsparungen und dem Einbruch von Werbeeinnahmen befindet sich der kürzlich in X umbenannte Onlinedienst Twitter eigenen Angaben zufolge wieder im Aufschwung. X liege »ziemlich nah an der Gewinnschwelle«, sagte Unternehmenschefin Linda Yaccarino am Donnerstag dem US-Sender CNBC . In dem Interview kündigte sie die Einstellung von neuen Mitarbeitern an.