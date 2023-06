Zu den mutmaßlichen Anwendern der Software gehört auch die berüchtigte Hackergruppe »Sandworm«, der Angriffe auf ukrainische Stromnetze, die Olympischen Winterspiele in Südkorea sowie den französischen Präsidentschaftswahlkampf zugeschrieben werden.

SPIEGEL-Recherchen zufolge brachten Analysten von Google Vulkan bereits 2012 mit der Hackergruppe »Cozy Bear« in Verbindung, die dem Auslandsgeheimdienst SWR zugerechnet wird und in der Vergangenheit europäische Regierungen und die Demokratische Partei in den USA angegriffen hatte.

Die EU begründet die Sanktionierung Vulkans damit, dass die Firma eine Lizenz des FSB zur Entwicklung von IT-Systemen habe und damit den russischen Geheimdiensten zuarbeite. Dies trifft auch auf weitere russische Firmen zu, die nun mit Vulkan auf die EU-Sanktionsliste gesetzt wurden.