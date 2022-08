Mit einem offenen Brief haben sich die Chefredakteure der Fachzeitschrift »c't« und des zugehörigen Portals »heise online«, Jürgen Rink und Volker Zota, an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gewandt, um einen Austausch von 130.000 sogenannten Konnektoren in deutschen Arztpraxen zu verhindern. Sie befürchten, dass bei einem Austausch jener Spezialrouter Krankenkassenbeiträge in Höhe von rund 400 Millionen Euro verschwendet werden.