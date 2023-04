Auch andere Provider haben Probleme

Die Höhe des Bußgeldes ist unklar. Einem früheren Schreiben der Behörde zufolge werden bis zu 50.000 Euro je Standort in Betracht gezogen – das wären knapp 50 Millionen Euro. Es ist aber davon auszugehen, dass der Betrag niedriger ausfällt. In dem Verfahren bekommt 1&1 nun die Möglichkeit zur Stellungnahme. Je stichhaltiger die Argumente der Firma sind, desto geringer wird das Bußgeld ausfallen. 1&1 begründete die Mängel in der Vergangenheit mit Problemen von Ausbaupartnern, die bei Masten und Dachstandorten nur schleppend vorankamen. Zudem warf der Herausforderer den Konkurrenten Behinderung vor.