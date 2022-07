5G-Ausbau Bundesregierung erwägt Verbot von Huawei-Komponenten

Eine Umrüstung wäre in Deutschland wohl sehr aufwendig und teuer. Die Netzbetreiber haben ohnehin nur eine geringe Auswahl an Ausrüstern: Neben Huawei sind noch Ericsson und Nokia im europäischen Markt tätig. Die Telekom verweist darauf, dass sie 5G-Komponenten nur auf den bereits verbauten 4G-Komponenten des gleichen Herstellers aufsetzen könne. Deswegen setze man auf die »Bestandslieferanten« Huawei und Ericsson. An »politischen Spekulationen« wolle man sich nicht beteiligen, erklärte ein Unternehmenssprecher dem SPIEGEL.

Politik macht Druck

Politiker der Ampelparteien sehen dies kritisch. »Es wäre weltfremd und naiv, die geopolitische Bedeutung der Aktivitäten Huaweis in Deutschland für den Einfluss Chinas nicht zu erkennen«, sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Konstantin Kuhle dem »Handelsblatt«. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Konstantin von Notz, verwies auf die aktuelle Gaskrise: Es müsse nun allen klar sein, »dass man sich Diktaturen mit imperialistischer Grundhaltung tunlichst nicht wirtschaftlich ausliefern sollte, um nicht erpressbar zu werden«.