Deutschland will nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck künftig keine Huawei-Produkte mehr in modernen 5G-Mobilfunknetzen verbauen. Sein Ministerium hat Leitlinien für den künftigen Umgang mit China erarbeitet, es geht dabei darum, bestehende Abhängigkeiten zu verringern, insbesondere im Bereich der kritischen Infrastrukturen. Das Innenministerium wiederum hatte nach SPIEGEL-Informationen im März die Netzbetreiber in Deutschland aufgefordert, Listen mit sogenannten kritischen Komponenten der Hersteller Huawei und ZTE einzureichen, die bereits in ihren Netzen verbaut und aktiv sind. Man werde diese sehr genau und strikt prüfen, hieß es zu dem Zeitpunkt in Regierungskreisen – mit nachträglichen Untersagungen sei wohl zu rechnen.