Firmen und Organisationen, die ihre Arbeit mithilfe des neuen Mobilfunkstandards 5G optimieren wollen, können künftig eigene 5G-Netze auf ihrem Gelände aufbauen. Die für die Nutzung der Frequenzen notwendige Gebührenverordnung wurde am Mittwoch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Unternehmen und Organisationen sollen nun von Donnerstag an die Nutzung lokaler 5G-Frequenzen beantragen können.

Die für die 5G-Campusnetze genutzten Frequenzen von 3,7 bis 3,8 GHz wurden nicht in der 5G-Auktion für die Mobilfunkanbieter im Juni versteigert, sondern vorab von der Bundesnetzagentur reserviert. Die Provider Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica und 1&1 Drillisch hatten insgesamt 6,55 Milliarden Euro gezahlt. Die Frequenzen für 5G-Netzwerke auf dem Werksgelände werden dagegen vergleichsweise preiswert zu nutzen sein.

"Wir sind uns sicher, dass viele mittelständische Unternehmen auf Basis der lokalen Frequenzen eigene 5G-Campusnetze realisieren werden, um für die digitale Zukunft gerüstet zu sein", erklärte der Geschäftsführer des Bundesverbandes Breitbandkommunikation (Breko), Stephan Albers. Vom Breko heißt es, die Bundesnetzagentur habe für die lokalen 5G-Frequenzen "moderate Gebühren" festgelegt.

Interessenten aus verschiedenen Bereichen

In den vergangenen Monaten hatten viele Industrieunternehmen Interesse am Aufbau eigener 5G-Netze bekundet, darunter Automobilhersteller wie Audi und Daimler, aber auch Dienstleistungsunternehmen wie die Deutsche Messe AG sowie die Lufthansa. Auch Universitäten wie die RWTH Aachen wollen 5G-Campusnetze aufbauen. Auf dem Mobile World Congress, einer Tech-Messe in Barcelona, hatte der Licht- und Sensorikkonzern Osram bereits im Frühjahr den Prototyp eines Campusnetzwerks gezeigt.

Bei den etablierten Netzbetreibern waren die Pläne zur Frequenzvergabe an Unternehmen auf Widerstand gestoßen. Sie umtreibt die Sorge, dass sie durch den Prozess Aufträge wichtiger Geschäftskunden verlieren könnten.