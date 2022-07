Neubau unnötig

Bisher sind solche Antennen an Strommasten vor allem unterhalb der Leitungen angebracht. Um größere Höhen zu erreichen, sollen sie künftig auch in den Mastspitzen installiert werden, sagt Carsten Lagemann, einer der Geschäftsführer der E.on TowerCo. Als wichtige Standorte nennt er Masten entlang von Autobahnen, Bahnstrecken, Wasserstraßen oder an Ortsrändern. Die Vorteile lägen auf der Hand, so Lagemann: Einerseits seien die Masten schon da, und es seien keine Baugenehmigungen nötig. Eine Funkstation so zu errichten, dauere nur etwa halb so lang wie einen neuen Funkmast zu bauen: »Wir schaffen das in sechs bis zwölf Monaten.« Zudem koste das Ganze etwa die Hälfte.