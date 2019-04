Deutschland könne sich die Exportweltmeisterschaft und seinen Wohlstand bald "ans Faxgerät schmieren", schrieb Sascha Lobo in seiner jüngsten Kolumne. Denn die Bundesregierung habe völlig untaugliche politische Rahmenbedingungen für den 5G-Ausbau sowie für die Förderung von Maschinellem Lernen geschaffen und gefährde damit die Zukunftsfähigkeit des Landes.

Das "Start-Ziel-Debakel als digitales Regierungskonzept" sei hierzulande eine lange, traurige Tradition. Die Folgen der mangelhaften Förderung von Zukunfts - oder eher: Gegenwartstechnologien würden auf Jahrzehnte bestehen bleiben. Der neue Mobilfunkstandard 5G werde zum Beispiel in Südkorea schon in der Praxis erprobt, und selbst einzelne chinesische Regionen investierten erheblich mehr in künstliche Intelligenz als die Bundesrepublik. Kein Wunder also, dass Deutschland international bereits als "zurückgefallen" gelte. Im Podcast fragt sich Lobo, warum die Bundesregierung nicht aus früheren Fehlern lernt, und er geht auf Kommentare seiner Leser ein.

Wie und wo kann ich den Podcast abonnieren?

Sie finden "Sascha Lobo - Der Debatten-Podcast von SPIEGEL ONLINE" regelmäßig sonntags auf SPIEGEL ONLINE (einfach oben auf den roten Play-Button drücken) und auf Podcast-Plattformen wie iTunes, Spotify, Deezer oder Soundcloud. Sie können den Podcast aber auch auf Ihr Smartphone, Tablet oder Ihren Computer herunterladen. So können Sie ihn jederzeit abspielen - auch wenn Sie offline sind.

Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, sollten Sie den Podcast von Sascha Lobo abonnieren, es kostet nichts.

Falls Sie diesen Text auf einem iPhone oder iPad lesen, klicken Sie hier, um direkt in Apples Podcast-App zu gelangen. Klicken Sie auf den Abonnieren-Button, um gratis jede Woche eine neue Folge direkt auf Ihr Gerät zu bekommen.

Falls Sie ein Android-Gerät nutzen, können Sie sich eine Podcast-App wie Podcast Addict, Pocket Casts oder andere herunterladen und dort "Sascha Lobo - Der Debatten-Podcast von SPIEGEL ONLINE" zu Ihren Abos hinzufügen.