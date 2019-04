5G USA drohen Staaten, die mit Huawei zusammenarbeiten

Der globale Streit über eine mögliche Integration von Technologie des chinesischen Herstellers Huawei beim Ausbau der 5G-Mobilfunknetze geht in die nächste Runde. Die USA wollen die Kooperation mit Ländern, die auf Huaweis Netzwerkausrüstung setzen, "überdenken", wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen hochrangigen US-Sicherheitsbeamten berichtete.

"Es ist die Position der Vereinigten Staaten, dass es ein Risiko ist, Huawei oder einen anderen unzuverlässigen Anbieter in irgendeinen Teil des 5G-Telekommunikationsnetzes zu integrieren", sagte Robert Strayer, der sich im US-Außenministerium mit Cyber-, Kommunikations- und Informationspolitik befasst. "Wenn andere Länder nicht vertrauenswürdige Anbieter einbinden und zu ihren Ausrüstern machen, müssen wir die Möglichkeit neu bewerten, Informationen auszutauschen und so vernetzt zu bleiben, wie wir es heute sind."

Die USA machen keinen Unterschied, ob Huawei in Kernbereiche der 5G-Netze (core network) eingebunden werden oder ob das Unternehmen nur die als etwas weniger kritisch angesehenen Bestandteile wie zum Beispiel Antennen bereitstellen soll - beide Optionen gelten als Sicherheitsrisiko.

Die Aussage ist vor allem eine indirekte Drohung in Richtung von Großbritannien. Die Briten, deren Geheimdienste zusammen mit denen in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland die Five Eyes bilden, ziehen einen Kompromiss in Erwägung. So soll Huawei-Ausrüstung von den Kernbestandteilen des 5G-Netzwerks ausgeschlossen werden, in anderen Bereichen soll Huawei dagegen unter bestimmten Einschränkungen zugelassen werden.