Eine Subvention kann für sich selbst bezahlen

Das ist im Nahverkehr auch so, die Unternehmen in diesem Bereich müssen und sollen Geld verdienen – aber jetzt der Clou: Der Staat ist kein Unternehmen. Sondern kann, um einigermaßen wirtschaftlich zu arbeiten, völlig anders rechnen. Nämlich mit volkswirtschaftlichen Effekten. Zehn Milliarden Euro im Jahr würde das permanente 9-Euro-Ticket kosten. Wenn man sich die oben erwähnten, wichtigsten Nutzungsgründe anschaut, dann sind da Ausflüge, Einkaufen und Urlaub prominent dabei, also Situationen, in denen potenziell Gelder ausgegeben und damit Steuern bezahlt werden.

Der enorme Erfolg des 9-Euro-Ticket macht es nicht völlig unwahrscheinlich, dass die volkswirtschaftlichen Effekte dadurch in die Größenordnung von zehn Milliarden Euro oder darüber hinaus gelangen. In jedem Fall lohnt sich eine tiefergehende Untersuchung, die die klassische deutsche Verhinderungsfrage »Wer soll das bezahlen?« teilweise oder komplett hinfällig machen könnte. Es wäre nicht die erste Subvention, die am Ende ökonomisch stark befeuernd wirkt und sich so selbst mehr als trägt.