Social-Media-Reaktionen zu Afghanistan Hilflose Übersprungswut

Eine Kolumne von Sascha Lobo

Eine Kolumne von Sascha Lobo

Die Bilder und Berichte aus Afghanistan erinnern in ihrer schmerzhaften Wucht an den 11. September. In sozialen Medien offenbaren sich verstörende Reaktionsmuster – angefangen bei der Hasswut auf die deutsche Politik.