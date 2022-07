Knapp ein Jahr nach der Flutkatastrophe im Ahrtal sind die Mobilfunknetze überall im Ahrtal wieder stabil – und nach Angaben von Betreibern nun deutlich besser auf Notfälle vorbereitet. Nach der Nacht vom 14. zum 15. Juli waren die Netze in weiten Teilen der Region ausgefallen, viele Menschen waren über Tage nicht erreichbar. In der Katastrophennacht waren Erdkabel für die Stromversorgung in vielen Fällen von den Wassermassen weggerissen worden. Betroffen waren auch Teile der Telefonie über das Festnetz.