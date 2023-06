Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, der erste Wirtschaftsraum weltweit zu werden, der den Einsatz von KI gesetzlich regelt. Demnach sollen KI-Systeme in verschiedene Risikogruppen eingeteilt werden. Je mehr Gefahr von der jeweiligen Anwendung ausgeht, desto strengere Regeln könnten für sie gelten. Auch komplette Verbote soll es geben, etwa von Gesichtserkennung in Echtzeit im öffentlichen Raum. Dagegen hatte es zuletzt zwar noch Widerstand von den Konservativen im Parlament gegeben, doch zu Änderungen in letzter Minute kam es nicht mehr. Die Abstimmung endete mit 499 zu 28 Stimmen bei 93 Enthaltungen.