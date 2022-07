Die russische Medienaufsichtsbehörde und der Kreml gehen schon länger gegen ausländische Tech-Plattformen vor. Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat sich die Repression noch einmal verschärft, manche Dienste wurden sogar vollständig blockiert. Freie und unabhängige Informationen sind aus Russland inzwischen schwieriger im Internet abrufbar. Google wird in Russland bisher nicht blockiert. Wie eine SPIEGEL-Recherche Anfang Mai zeigte, lieferte Google, anders als russische Suchmaschinen, auch weiterhin Suchergebnisse zu russischen Kriegsverbrechen wie etwa in Butscha.

Google selbst legte sein Anzeigengeschäft in Russland bereits Anfang März auf Eis. Im Mai kündigte Google an, in dem Land Konkurs anzumelden, nachdem russische Behörden die Firmenkonten beschlagnahmt hatten.