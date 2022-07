Das Bundeskartellamt will nach Google und dem Facebook-Konzern Meta auch für Amazon eine schärfere Wettbewerbskontrolle durchsetzen. Die Behörde stufte den Online-Riesen am Mittwoch als ein Unternehmen mit »überragender marktübergreifender Bedeutung für den Wettbewerb« ein. Anders als Google und Meta akzeptiert Amazon die Entscheidung nicht. »Wir stimmen den Feststellungen des Bundeskartellamts nicht zu und werden die Entscheidung sowie unsere Optionen, auch Rechtsmittel, sorgfältig prüfen«, hieß es in einer ersten Reaktion.